Lock him up! [PS. De ontwikkelingen rond Iran volgt u hierrrr]
BUURMAN WAT DOET U NU? Nou, een minderjarige verkrachten bijvoorbeeld. Uw buurman, collega, neef of een combinatie daarvan heeft zestien jaar geleden een meisje van vijftien verkracht. "Begin december vorig jaar kreeg hij de kans zich te melden, anders zou er een 3D-model van de man openbaar worden gemaakt, waarschuwde de politie." Nou en dat is goddomme toch een beuker van een 3D-model! Cracky Joran uit GTA Vice City pleegde zijn verschrikkelijke daad in september 2009 in het Panbos bij Bilthoven. De Gouden Tip levert 10.000 euro op en daar kun u
heel veel heel weinig gas voor kopen. DUS. Zoek.
Waar is die iftar? HIER is die iftar
We zijn deze ramadan hopeloos op zoek naar een leuke en gezellige iftar om lekker te iftarren, voor jong en oud, voor man en vrouw, zonder (politie)honden maar mét alcohol. Hoeft niet eens gezond. Media, WIJS ONS DE WEG
ZoekZoek. Baldadige jongens beroven juwelier, slaan zaak kort en klein, bedreigen eigenaar met slagersmes
Soort belletje trek, maar dan anders
ZoekZoek. Galbak duwt 82-jarige vrouw tot twee keer toe op de grond
Dit gebeurde dus afgelopen augustus maar hartstikke mooi dat we nu ook beelden hebben
ZoekZoek. Stomkop berooft juwelier maar snapt niet hoe winkeldeur werkt
Je hebt dus duwen en trekken
ZoekZoek. Man om veel sigaretten bij te bietsen
Robin Hood met gele nicotinevlekken op zijn tengels
ZoekZoek. Pride Pyromaan steekt verkleedhokje en rijdende trein in brand
Verband tussen Pride en pyromanie overigens nog niet helemaal duidelijk
ZoekZoek. Gewetenloze hufter steelt voor €550 aan make-up bij Kruidvat
JE BLIJFT MET JE GORE TENGELS VAN DE MAKE-UP AF