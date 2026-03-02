BUURMAN WAT DOET U NU? Nou, een minderjarige verkrachten bijvoorbeeld. Uw buurman, collega, neef of een combinatie daarvan heeft zestien jaar geleden een meisje van vijftien verkracht. "Begin december vorig jaar kreeg hij de kans zich te melden, anders zou er een 3D-model van de man openbaar worden gemaakt, waarschuwde de politie." Nou en dat is goddomme toch een beuker van een 3D-model! Cracky Joran uit GTA Vice City pleegde zijn verschrikkelijke daad in september 2009 in het Panbos bij Bilthoven. De Gouden Tip levert 10.000 euro op en daar kun u heel veel heel weinig gas voor kopen. DUS. Zoek.