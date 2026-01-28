achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Stomkop berooft juwelier maar snapt niet hoe winkeldeur werkt

Je hebt dus duwen en trekken

Kluns van een dief aan het werk in Freericksplaats te Rotterdam begin januari. Na een gesprekje met de juwelier haalt hij zijn joekel tevoorschijn om een vitrine aan gort de mokeren en er een kwartet sieraden voor zijn vriendinnetje of vriendje of wie dan ook uit te grissen. Maar dan komt het moeilijkste gedeelte van elke overval: wegkomen. De sukkel had geen Escape Plan en dacht de winkel gemakkelijk door de voordeur te verlaten, alleen werkte de deur niet mee. Althans, door alle commotie (of omdat hij niet behept is met meer dan twee hersencellen) was de stomkop vergeten hoe hij binnen was gekomen en dat deuren soms openen door te duwen en soms door te trekken (je hebt ook schuiven natuurlijk). Een back-up plan had hij ook al niet dus moest hij zichzelf vernederen door de reeds bestolen juwelier te vragen hoe het nou helemaal zit met die verdomde deur. De stomkop in kwestie kwam uiteindelijk toch buiten en is nog steeds niet gepakt dus: ZoekZoek.

HOE. WERKT. DIT.

Tags: zoekzoek, juwelendief, stomkop
@Dorbeck | 28-01-26 | 20:00 | 11 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020

Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro

@Schots, scheef | 29-12-25 | 18:45 | 197 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.