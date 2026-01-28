Kluns van een dief aan het werk in Freericksplaats te Rotterdam begin januari. Na een gesprekje met de juwelier haalt hij zijn joekel tevoorschijn om een vitrine aan gort de mokeren en er een kwartet sieraden voor zijn vriendinnetje of vriendje of wie dan ook uit te grissen. Maar dan komt het moeilijkste gedeelte van elke overval: wegkomen. De sukkel had geen Escape Plan en dacht de winkel gemakkelijk door de voordeur te verlaten, alleen werkte de deur niet mee. Althans, door alle commotie (of omdat hij niet behept is met meer dan twee hersencellen) was de stomkop vergeten hoe hij binnen was gekomen en dat deuren soms openen door te duwen en soms door te trekken (je hebt ook schuiven natuurlijk). Een back-up plan had hij ook al niet dus moest hij zichzelf vernederen door de reeds bestolen juwelier te vragen hoe het nou helemaal zit met die verdomde deur. De stomkop in kwestie kwam uiteindelijk toch buiten en is nog steeds niet gepakt dus: ZoekZoek.