ZoekZoek. Tieners mishandelen uit het niets oude vrouw in Kalverstraat, breken haar sleutelbeen

Dagje winkelen

Volkomen geschift. Knulletjes wandelen 17 januari jongstleden 2025 stoeiend door de Amsterdamse Kalverstraat, vloeren daarbij - schijnbaar per ongeluk - een oude vrouw, en maken van die gelegenheid gebruik om haar vol te schoppen en uit te schelden. De volstrekte minachting voor - sorry - elke vorm van fatsoen, de desinteresse in het welzijn van een oma die je kermend op straat achterlaat, het DSM-waardige dedain om je nadat de beelden netjes geblurd op tv verschijnen alsnog niet te melden. Nee, dat komt vast helemaal goed met die jongen later.

WTF Update In tegenstelling tot wat hierboven stond gaat het helemaal niet om een mishandeling op 17 januari jongstleden, maar om een incident op 17 januari vorig jaar. Lekker gewerkt, politie!

Joe

@Schots, scheef | 27-01-26 | 11:29 | 229 reacties

