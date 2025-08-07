Gisteren gebeurd in de Lieve Stad van Hoop. "Op woensdagmiddag 6 augustus rond 13.30 uur wil de vrouw de tram uitstappen, als ze bij het poortje een man ziet die juist de tram wil instappen. Als ze de man erop wijst dat dit een uitgang is, wordt ze beetgepakt en tot twee keer toe tegen de grond geworpen. De vrouw is enorm geschrokken en heeft nog steeds veel pijn." Van de totale weggooier die dit gedaan heeft, is nog niet echt een helder signalement gegeven. Het gaat om een blanke man van rond de 40. Bent u of kent u iemand die 82-jarige vrouwtjes die hen aanspreken op wangedrag in de tram tegen de grond smijt, of vermoedt u dat u zo iemand bent, dan moet u dus bij de hoofdstedelijke politie zijn.