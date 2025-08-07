achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

ZoekZoek. 'Man' smijt vrouw (82) tegen grond in tram omdat ze zegt dat uitgang geen ingang is

Wa ne gek hee

Gisteren gebeurd in de Lieve Stad van Hoop. "Op woensdagmiddag 6 augustus rond 13.30 uur wil de vrouw de tram uitstappen, als ze bij het poortje een man ziet die juist de tram wil instappen. Als ze de man erop wijst dat dit een uitgang is, wordt ze beetgepakt en tot twee keer toe tegen de grond geworpen. De vrouw is enorm geschrokken en heeft nog steeds veel pijn." Van de totale weggooier die dit gedaan heeft, is nog niet echt een helder signalement gegeven. Het gaat om een blanke man van rond de 40. Bent u of kent u iemand die 82-jarige vrouwtjes die hen aanspreken op wangedrag in de tram tegen de grond smijt, of vermoedt u dat u zo iemand bent, dan moet u dus bij de hoofdstedelijke politie zijn.

Tags: zoekzoek, 'man', tram
@Ronaldo | 07-08-25 | 20:30 | 86 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.