Nederland gevallen. Tweederde bevolking is vóór een algemeen vuurwerkverbod
Het is altijd die tweederde die het voor dat ene derde dat wel normaal is verpest
Het sociaal contract in Nederland was altijd simpel. Het hele jaar door deed iedereen een beetje normaal, en dan rond de jaarwisseling deed iedereen lekker debiel met vuurwerk. Maar alles moet kapot, tradities helemaal en het blijkt nu dat de
mensen schapen in Nederland het wel best vinden. "Twee derde van de mensen is voor een landelijk vuurwerkverbod. Dat komt naar voren uit een enquête van Kieskompas en het ANP die meer dan 56.000 Nederlanders hebben ingevuld." Want ja, wat moet je met saamhorigheid, spanning en met het eren van gebruiken die al eeuwen decennia lang bestaan, als de risicomatrix in je Excelsheet aangeeft dat de kosten de baten met 1,3 promille overschrijden. Trouwens, ook zonder vuurwerk zuipt iedereen zich rond Oud en Nieuw een stuk in zijn kraag (nog wel tenminste, tot dat ook door GroenLinks-D66 verboden gaat worden) dus de hulpdiensten krijgen heus geen rustige jaarwisseling, los van het illegale vuurwerk dat niet alleen illegaal blijft, maar ook vuurwerk. Zalig uiteinde makkers.
