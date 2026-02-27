Nieuws van heel heel heel lang geleden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bij intersoortelijke voortplanting tussen mensen en neanderthalers het vrijwel altijd de MANNELIJKE NEANDERTHALERS waren die het met homosapienvrouwen deden en niet andersom. Of het allemaal met consent ging kunnen we niet meer achterhalen, dus wat dit voor de Dolle Mina's betekent weten we niet. Bij de aantrekkingskracht van neanderthalerkerels kunnen we ons weinig voorstellen, zeker als je bedenkt dat die vanwege een combinatie van korte stembanden met kleine neus- en keelholten een ongelofelijk lullig piepstemmetje hadden. Maar goed, er zijn homo sapiens die Limburgs praten en die planten zich soms ook gewoon voort. We weten ook niet hoe het precies komt dat homosapienmannen zelden foekiefoekie bedreven met een neanderthalermevrouw, maar de verklaring dat ze het lelijke gedrochten vonden ligt natuurlijk voor de hand. Nu kunnen we dit natuurlijk testen door hier een plaatje van een neanderthalermevrouw onder te plempen met de vraag of u haar zou doen, maar liever niet. Zoals een oeroud spreekwoord zegt: Het meeste genot vindt men in de eigen grot.