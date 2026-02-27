Neanderthalers deden het met ONZE VROUWEN
Wij eisen de oertijd op
Nieuws van heel heel heel lang geleden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bij intersoortelijke voortplanting tussen mensen en neanderthalers het vrijwel altijd de MANNELIJKE NEANDERTHALERS waren die het met homosapienvrouwen deden en niet andersom. Of het allemaal met consent ging kunnen we niet meer achterhalen, dus wat dit voor de Dolle Mina's betekent weten we niet. Bij de aantrekkingskracht van neanderthalerkerels kunnen we ons weinig voorstellen, zeker als je bedenkt dat die vanwege een combinatie van korte stembanden met kleine neus- en keelholten een ongelofelijk lullig piepstemmetje hadden. Maar goed, er zijn homo sapiens die Limburgs praten en die planten zich soms ook gewoon voort. We weten ook niet hoe het precies komt dat homosapienmannen zelden foekiefoekie bedreven met een neanderthalermevrouw, maar de verklaring dat ze het lelijke gedrochten vonden ligt natuurlijk voor de hand. Nu kunnen we dit natuurlijk testen door hier een plaatje van een neanderthalermevrouw onder te plempen met de vraag of u haar zou doen, maar liever niet. Zoals een oeroud spreekwoord zegt: Het meeste genot vindt men in de eigen grot.
still happening w astonishing regularity pic.twitter.com/WpyiMio9fD— Michael Gold (@migold) February 26, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Xi Jinping wil meer Chinezen, voert condoomtaks in
Dit mag dus niet; dit mag dus niet
Prijsuitreiking van de wedstrijd 'Welke Ochtendkrant Is Het Hijgerigst Qua Pechtold'
Kranten lijken die arme Pechtold wel te willen wippen... Hier de prijsuitreiking! Winnaar mag iets uitzoeken in de webwinkel van NRC Ikeablad.
Eindelijk. Keiharde kwaliteitsporno op GeenStijl
⚠ ⚠ ADULTS ONLY ⚠ ⚠ NSFW ⚠⚠ 18+