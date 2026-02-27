We doen weer mee. De Nederlandse activist Olax, die eerder een steen door de ruit van de Britse ambassade mikte en daarna in hongerstaking ging in de Nederlandse gevangenis (tot hij honger kreeg) is kennelijk weer uit het ziekenhuis ontslagen want hij dook vanochtend op in Londen om heel erg groot ZIONIST en WAR CRIMINAL op het standbeeld van Winston Churchill te schrijven. Nou is het misschien leuk om uit te zoeken tegen wie Winston Churchill precies streed in de Tweede Wereldoorlog en daar heeft Olax weer alle tijd voor, want hij is opgepakt op verdenking van "racially aggravated criminal damage". Vermoeiende verklaring na de breek.