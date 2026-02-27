achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

VIDEO'S. Nederlandse activist Olax bekladt standbeeld Winston Churchill in Londen

Dear Britain, you may him having

We doen weer mee. De Nederlandse activist Olax, die eerder een steen door de ruit van de Britse ambassade mikte en daarna in hongerstaking ging in de Nederlandse gevangenis (tot hij honger kreeg) is kennelijk weer uit het ziekenhuis ontslagen want hij dook vanochtend op in Londen om heel erg groot ZIONIST en WAR CRIMINAL op het standbeeld van Winston Churchill te schrijven. Nou is het misschien leuk om uit te zoeken tegen wie Winston Churchill precies streed in de Tweede Wereldoorlog en daar heeft Olax weer alle tijd voor, want hij is opgepakt op verdenking van "racially aggravated criminal damage". Vermoeiende verklaring na de breek.

Wij! Zijn! Nederland!

Lekker dan

Tags: olax , churchill, bekladding
@Ronaldo | 27-02-26 | 12:09 | 262 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Groningse Falafelzaken beklad: "How Does Genocide Taste?"

Je zou door ieder broodje falafel dat je tegenkomt een puntig mes willen rammen, als gedachte-experiment dat falafel niet persoonlijk moet nemen natuurlijk

@Spartacus | 22-08-24 | 11:11 | 243 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.