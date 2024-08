Eerst even alle uitingen van adjunct-hoofdredacteur Matthias Vanderaspoilden van Humo over Brusselmansgate achter elkaar, want daar kan geen zichzelf serieus nemende satire tegen op.

In het begin, na ophef: "Herman Brusselmans is een gevierd en gerespecteerd schrijver die in zijn vele boeken en teksten graag scheldt en schampert, gretig gebruikmakend van hyperbolen en schuttingtaal. Nog meer dan voor andere columns geldt dus voor de zijne dat ze met literaire en niet met journalistieke maatstaven beoordeeld moeten worden"

En dan, na nog meer ophef: "Het is vanzelfsprekend nooit de bedoeling geweest om de Joodse gemeenschap te kwetsen. Als dat toch is gebeurd, willen we ons daar graag voor verontschuldigen. Daarom hebben we uiteindelijk ook beslist om de column offline te halen."

En dan schrijft Grunberg dáár weer een scherp stukkie over en dan wordt het: "Arnon is een gewaardeerd columnist van Humo. Ik zie wel dat hij het heel persoonlijk neemt, en dat hij ook op de man speelt. Ik had het fijner gevonden als Arnon zijn mening eerst aan ons had gegeven, dan hadden we erover kunnen debatteren."

Nou ja zeg. Iemand die de zinsnede "dan word ik zo woedend dat ik iedere Jood die ik tegenkom een puntig mes los door de keel wil rammen" persoonlijk neemt! Alleen maar omdat-ie Joods is zeker. En dan ook nog op de man spelen! Verschrikkelijk. Dat zou Herman Brusselmans nooit doen.