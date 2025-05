Wat een achterlijk land is dit soms toch. Jan Roos is iemand die grapjes maakt, dat noemen we ook wel satire, soms (of eigenlijk: meestal) maakt hij hele harde grapjes, dat noemen we dan nog steeds satire. Toch ging politiestaat Nederland ertoe over hem te arresteren wegens OPROEPEN TOT GEWELD, wat raar is, je zou dan ook (we noemen maar een zijstraat) alle rappers van hun bed kunnen lichten, of alle voetbalsupporters, maar zo belegen zijn we dan ook weer niet, hoewel dus wel belegen genoeg om dit bij Roos te doen. Sindsdien bleef het een half jaar stil maar nu is het hoge woord eruit: het OM wil de zaak seponeren, op voorwaarde dat er luid en duidelijk 'sorry, sorry, sorry' wordt gezegd (zie ook de zaak Akwasi, red.). Alleen: dat vertikt Jan Roos, en hij heeft verdomme groot gelijk, de kijker is niet debiel, het publiek is niet debiel, Jan Roos is niet debiel, de enige debielen in deze zaak zitten bij justitie.

Sowieso: ze moeten iedereen die satire niet begrijpt afmaken, nog voor ze van de boot stappen neerknallen.