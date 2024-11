Sodeknetters wat een machtsvertoon weer: Jan Roos, presentator van Roddelpraat en clown, is OPGEPAKT voor oproepen tot geweld. In de laatste uitzending van het satire- en juiceprogramma riep Roos, zoals altijd, een heleboel dingen. Om er een paar te noemen: XR mag je in elkaar schoppen, Pro-pallies mag je in elkaar schoppen, iemand zou vlogger Gio Latooy moeten mishandelen en tenslotte konden de Amelanders de plek waar een Powned-verslaggever op Ameland verblijft beter in de fik steken. Die laatste opmerking kost Roos zijn vrijheid, want volgens het OM heeft Roos "een suggestie gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaas-feest".

De uitzending waarin de uitspraken zijn gedaan is inmiddels offline. Wat Jan Roos over de Powned-gasten zei ("Ze moeten die gasten afmaken, nog voor ze van de boot stappen neerknallen") was enorm grof, maar ook enorm grove satire is satire. Om de paar zinnen herhaalde Roos "...Zeg ik als woordkunstenaar", een zinnetje dat hij nota bene uitlegde als verwijzing naar de bedreigingen van Akwasi. Co-host Dennis Schouten benadrukte herhaaldelijk dat de woorden van Jan niet als oproep tot geweld moesten worden gezien, maar uiteraard moest het OM tóch ingrijpen en dat is toch best wel debiel. Nog het meest frappant is dat er is overgegaan tot aanhouding, alsof een menigte woedende Amelanders met Jan Roos voorop op het punt stonden om de Powned-verslaggevers te lynchen.