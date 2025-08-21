achtergrond

We gaan NOOIT MEER naar Walibi

Eddie de Clown valt keihard door de mand

Weet u wat vroeger ook helemaal niemand nodig had? Halloween. Vandaag de dag is dat wel anders en trekken tienduizenden Nederlanders (veelal tussen de 15 en 21 jaar) jaarlijks naar pretpark Walibi voor een ultieme Halloween-ervaring tijdens de Fright Nights. Het park is dan aangekleed met allerlei macabere versieringen, horror-attracties en er lopen een paar honderd acteurs rond verkleed als zombie, seriemoordenaar of lid van GroenLinks. Walgelijk, maar er is publiek voor. Om dat publiek te trekken kwam Walibi deze week met een promovideo, waarbij ze meteen een gigantische misstap begingen. In de video was te zien hoe een stel griezels (onder leiding van Fright Nights-mascotte Eddie de Clown) aan het bieden waren op een gevangengenomen (gillende) vrouw, die aan het eind van de video in een shredder verdween. Het leverde duizenden boze reacties op, want FEMICIDE. Hoe DURVEN ze?? Nou, 1 dag en een heleboel ophef later moet je dan dus sorry zeggen. "Ook wij betreuren ten zeerste de recente gebeurtenissen en de gruwelijkheid ervan waarbij de realiteit de fictie overstijgt. (...) Daarom is het ook onmogelijk dat wij femicide, of welk geweld dan ook, zouden tolereren, goedkeuren of promoten." Goh.

@Zorro | 21-08-25 | 21:00

