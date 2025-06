Nog niet gelachen vandaag? Mooi, dan nemen we u mee naar pretpark Amsterdam, waar de wethouder Automobilistje Pesten mag leeglopen in de Volkskrant. Wethouder wordt ‘moedeloos’ van alle rare voertuigen op het fietspad: ‘Amsterdam is geen pretpark’. Kijk, die Amsterdammers worden al jaren hun auto uitgetreiterd. Verstandige mensen verhuizen dan naar de provincie, anderen zoeken alternatief vervoer voor in de stad waar je nergens mag rijden cq parkeren. Een riksja, een ligfiets, een ezelkar, een winkelwagentje met buitenboordmotor, een tot havermelkfiets omgebouwd bierfiets, een elektrisch skateboard, e-driewielers, van die malle eenwielers op een batterij, 50 km/h FATBIKES voor knullen van 10, Een Pipo-wagen op zonnepanelen, rollerskates met atoomaandrijving. MOET ALLEMAAL VERBOTEN WORDEN van de wethouder en er komt 1 (verplichte) standaard stadsfiets. Af te halen in de Stopera, voor 2500 euro.