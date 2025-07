Dit kan alleen in Amsterdam. Vier jaar geleden raakte GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck haar plek als wethouder van Duurzaamheid kwijt. Volgens Het Parool kwam dat omdat ze plannen voor windmolens erdoorheen drukte zonder burgers de kans te geven op inspraak. Tegenwoordig is Marieke van Doorninck voorzitter van de coöperatie Amsterdam Energie, en laat dat nou net de exploitant zijn die van GroenLinks-wethouder Zita Pels 95.000 euro subsidie krijgt voor het aanvragen van een vergunning voor één windmolen bij de Noorder IJplas, terwijl de Provincie Noord-Holland nou juist een streep door had gezet door dat project. "Dat geld is nodig om een vergunning aan te vragen voor een enkele windmolen bij de plas. De provincie hoeft in dat geval geen toestemming te geven. Een omweggetje, vinden boze bewoners." Je verzint het niet. Maar het is wel zo.