Eerst nog even de feiten. Eind oktober 2024 presenteerde de IDF een drietal documenten waaruit zou blijken dat Anas al-Sharif per zijn startdatum in 2013, salaris, rang, telefoonnummer, training, codenaam en verwondingenrapport begin 2019 teamleider was van een Hamasgevechtseenheid belast met raketaanvallen, en dat hij in 2017 gewond zou zijn geraakt bij een trainingsongeval. Gisteren voegde een IDF-woorvoerder daaraan toe dat deze documenten "only a small, declassified portion of our intelligence on al-Sharif leading up to the strike" betroffen, en dat hij volgens IDF-inlichtingen "an active Hamas military wing operative at the time of his elimination" was. Die beweringen vallen verder niet te verifiëren, maar de BBC schrijft wel: "The BBC understands Sharif worked for a Hamas media team in Gaza before the current conflict." Zeer waarschijnlijk begon hij vanaf maart 2024 officieel voor Al-Jazeera te werken als 'journalist'.
Hoe dan ook, mocht u zich geroepen voelen hem te herdenken dan hoeft u niet naar het NOS Mediapark, maar kunt u naar het Domplein te Utrecht, want daar gebeurt het. De Utrechtse Internet Courant schrijft: "De gedenkplek op het Domplein is mede op initiatief van New Neighbours Utrecht, een groep Utrechters die zich inzet voor mensenrechten. Zij schrijven op sociale media: “1 week nadat zijn stem klonk op Domplein, waar hij duizenden mensen toesprak via een liveverbinding vanuit Gaza, werd hij gisteren door het Israëlische leger vermoord.” De Utrechtse organisatie roept op om bloemen of kaarsen neer te leggen bij de gedenkplek voor het oorlogsmonument."
De organisatie New Neighbours Utrecht was begin 2024 overigens ook verantwoordelijk voor het dwingen tot afzegging van een lezingenreeks over de holocaust op Holocaust Memorial Day aan de Hogeschool Utrecht.
Geverifieerd Telegrambericht op 7 oktober 2023
To all the journalists who've reached out to me about whether this screenshot is real — yes, it 100% is.— Eitan Fischberger (@EFischberger) August 11, 2025
Anas deleted it once I exposed the truth about him, but I archived it here:https://t.co/fyUjslbux4 pic.twitter.com/hsu5jFZE1B
And here he is in 2017 with Hamas co-founder Mahmoud al-Zahar pic.twitter.com/smXFPQGP0X— Eitan Fischberger (@EFischberger) October 22, 2024
Foto's gedenkplaats Domplein Utrecht
De NVJ-lijn!
Jaw-dropping statement from @FPANewYork president Ian Williams:— Eitan Fischberger (@EFischberger) August 12, 2025
"Frankly, I don't care if al-Sharif was in Hamas or not. We don't kill journalists for being Republicans or Democrats or Labour Party. Hamas is a political organization, as well as a terrorist organization, perhaps" pic.twitter.com/sdC55Nnmjf
