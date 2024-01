Het verbaast allang niet meer, maar enkel gelatenheid volstaat gewoon niet. Op Holocaust Memorial Day heeft Hogeschool Utrecht een streep gezet door hun lezingenreeks over de holocaust die op 7 februari zou beginnen. De toelichting door een woordvoerder luidt als volgt:

"Wij willen namelijk een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen."

Ook wil de Hogeschool bekijken of er "nieuwe maatschappelijke perspectieven meegenomen kunnen worden in een vervolg." En natuurlijk weet iedereen wat dat betekent.

De afzegging wordt als overwinning geclaimd door een groep die zichzelf New Neighbours Utrecht noemt en schrijft: "Je uitspreken werkt."

Hey maar even, waarom loopt Utrecht steeds voorop in deze wanvertoning? Die islamitische bierkelder met 10.000 man in de Jaarbeurs, Israëlische atleten niet welkom in Utrechtse Boulderhal Energiehaven, station Utrecht Centraal als epicentrum van anti-Israëlische sit-ins waar Abou Eenarm bezongen werd, Utrecht "hand in hand om het Stadhuis", wat zit er in godsnaam in het water van Sharon Dijksma's stad. Is het dan toch allemaal de schuld van Maliebaan 35?

Update 12:13 - Heel vreemd bericht ineens van Hogeschool Utrecht. Nu gaat het ineens wel door, maar op een ander moment en komt de afgelasting door het niet kunnen waarborgen van de veiligheid (!) van de sprekers.

"Correctie: lezingenreeks Hogeschool Utrecht over Holocaust gaat door.

In tegenstelling tot de berichtgeving van derden gaat de geplande lezingenreeks over de Holocaust bij Hogeschool Utrecht door. Alleen op een ander moment omdat de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kan worden. Het beeld dat nu geschetst wordt in de media en de conclusies die daaraan worden verbonden, zijn niet correct. Hogeschool Utrecht maakt haar eigen afwegingen als het gaat om de inhoud, vorm en uitvoering van haar onderwijs en laat zich niet leiden door belangengroeperingen of activisten.

Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer: "Wij hechten veel belang aan goed onderwijs over de verschrikkingen van de holocaust en blijven dat ook doen. Deze verschrikkingen kunnen op geen enkele manier verbonden worden aan de huidige spanningen over de oorlog in het midden-oosten, dat staat voor ons voorop. De suggestie dat wij onderwijs over de holocaust verbinden aan de huidige spanningen werpen wij verre van ons.""

Update 13:29 - Ondanks het bovenstaande persbericht zegt een van de uitgenodigde sprekers Laurien Vastenhout toch echt: "(...) Maar gisteren kreeg ik te horen dat zij de serie schrappen vanwege de situatie in het Midden-Oosten."

Over deze tegenstrijdigheid zegt de woordvoerder van Hogeschool Utrecht nu tegen de Telegraaf: "dat in de korte tijdspanne tussen de twee statements ’de veiligheidssituatie is veranderd. De wereld staat niet stil.’"

Hier staat dus dat de veiligheid van de sprekers pas in gevaar kwam nádat de school aankondigde dat de lezingreeks uitgesteld werd. Terwijl de veiligheid van de sprekers tegelijk ook de oorspronkelijke reden voor uitstel zou zijn geweest.

Jongens, dat klopt dus niet.