Nieuwe oorlogstechnische beelden en noemenswaardigheden verwachten we later vandaag pas. Maar gisteren werden er natuurlijk tientallen Gazanen gevangen genomen door de IDF in Khan Younis. De IDF zegt dat het nog niet van elke gevangene duidelijk is of ze van Hamas zijn. "Ze verstoppen zich ondergronds en komen uit schachten en gebouwen tevoorschijn. We onderzoeken wie een link heeft met Hamas en wie niet. We arresteren ze en ondervragen ze.'

Maar even voor de goede orde hè: Hamas vecht al vanaf dag 1 in burgerkleding. Dus net zoals elke Gazaanse burgerslachtoffer, van het eerste tot het laatste omgekomen kind niet alleen de schuld maar zelfs de cynische wens van Hamas is, omdat burgerslachtoffers de enige metric zijn die Hamas tegen de vergetelheid beschermt. Zo is ook elke eerste tot laatste onterecht gearresteerde Gazaan de schuld van Hamas. Elk Gazaans oorlogsleed is enkel en alleen de wens en schuld van Hamas - zo is het nu eenmaal gewoon echt.

De NOS krijgt het overigens wéér niet voor elkaar hun intrinsieke partijdigheid een dag lang niet te etaleren. "Foto's gevangengenomen Gazanen maken veel los", kopt het. Weet je wat ook veel los maakte? Deze openingszin ZONDER AANHALINGSTEKENS op NOS.nl: "Bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza-stad zijn zeker 500 mensen gedood." Weet je wat ook veel los maakte? De vraag: Als de Palestijnse Autoriteiten de NOS uit zouden nodigen op het consulaat van Palestina voor een vertoning van exclusieve horrorbeelden afkomstig van de bodycams van Israëlische soldaten, zouden alle 424 fte van de NOS-nieuwsredactie dan ook de uitnodiging afslaan, zoals het dat bij de Israëlische uitnodiging deed?

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeld van o.a. de IDF-Chanoekaviering in Gaza, na de breek. We gaan weer live:

Update 09:35 - De zoon van een zittende minister (zonder portefeuille) van het Israëlische oorlogskabinet, oud-IDF-stafchef Gadi Eisenkot is omgekomen in Gaza. Gal Meir Eisenkot is zijn naam, een foto van vader en zoon ziet u hier.

Update 11:41 - Chanoeka reikt steeds verder zuidwaarts. "Residents claim that Israeli tanks have reached the Jabaliya police station at the southern end of the Camp."

Update 11:42 - IDF dropt pamfletten met koranverzen boven Gaza, gericht aan Hamas-strijders en Hamas-leiders: "Soul for a soul, eye for an eye.. Those who started this will be defeated." Dit zijn inderdaad even geen tijden voor het Nieuwe Testament nee.

Update 12:56 - Gewoon lol over deze video waarin Israëlische Special Forces zeggen in het huis van Hamas-leider Ismail Haniyeh's huis te staan en zijn persoonlijke credit card op camera tonen. Wel al vier jaar verlopen en het is niet de credit card van dé, maar een Haniyeh. Wel gelachen.