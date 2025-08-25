Ja hallo hier spreekt Radio Oranje Roze, het is goed mis in Nederland. Sinds het opstappen van NSC vorige week zitten we met een soort dubbel-demissionaire teringzooi en volgens Henk Vermeer loopt het herverdelen van de ministersposten achter de schermen 'mooi op schema' dus dat lijkt ons reden genoeg om ons ernstig zorgen te maken. Gelukkig is daar onze Dappere Vorst, die vanuit Londen zoekt naar OPLOSSINGEN en vandaag premier Schoof, de vice-president van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer ontvangt.

'De Koning spreekt als staatshoofd en lid van de regering met zijn vaste adviseurs en de minister-president over mogelijke oplossingen in de ontstane complexe situatie, en wijst zijn gesprekspartners op het algemeen belang dat het kabinet al datgene blijft verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk acht.'

Het vermoedelijke resultaat van het overleg: alle NSC-ministersposten worden overgedragen aan een nieuwe stichting van Laurentien.