Het hele jaar werd erover gespeculeerd. Komt-ie nou wel, komt-ie niet, oja hij komt toch wel, ja ja en toen werd het definitief duidelijk HIJ KOMT, HIJ KOMT. Was het eerst nog even spannend of hij wel onder de brug door paste en of alle pieten wel op tijd hun hun pietenpak hadden aangetrokken, nu kunnen we melden: HIJ IS ER. Sinterklaas De Amerikaanse president Donald Trump is op Schiphol geland en zet daarmee voet op Nederlandse bodem. Hij is wat laat dus the beast moet ontzettend hard doorrijden om op tijd bij ONZE koning te knielen en een cocaïnecocktailtje van Pierre Wind te nuttigen. O nee, gewoon een Coke voor Trump. Onderweg naar Huis ten Bosch kan hij gelukkig nog even het welkomstberichtje van Rutte lezen: 'Mr. President, dear Donald, welcome in The Netherlands! BIG moment for you, BIG moment for me as well, I'm also a BIG fan and I like you a lot, love to have a HUGE and VERY LONG chat tonight, LOVE Mark'. En dan het heerlijk ongemakkelijke handen schudden, daarna het toosten, speechen en vreten! Wim-Lex en Máxima zijn helaas niet gaan kokkerellen, maar een heerlijk Hollands maal (denk aan snert, stamppot boerenkool of een kroket) krijgen de gasten in ieder geval wel voorgeschoteld op de Delfts Blauwen borden. Smikkelen, Smullen en niet stotteren zo Schoof, Mark en majesteit!

Update 20:03 - Ja sorry we moeten hem toch maken: het eten is KOUD.

Update 20:07 - De NOS is euforisch, uitzinnig en totaal door het dolle heen.

Update 20:09 - De Amerikanen denken dat Schiphol in Den Haag ligt, pff ze leren het ook nooit.

Update 20:11 - Soort verslag van een vluchtende OJ Simpson bij de NOS.

Update 20:17 - Erdogan is al in da house ten Bosch.

Update 20:22 - De Beast rijdt niet per se heel hard door dus kijken we in de tussentijd naar wat beelden van achter de schermen. Hierom was een maximale snelheid van 130 dus zo'n goed idee.

Update 20:25 - DE RODE LOPER WAAIT WEG. Zijn we er toch ingetuind.

Update 20:27 - Mensen langs de weg melden: 'We hebben hem gezien'. Zou het dan echt?

Update 20:30 - Als ze in Huis ten Bosch zo maar wel weten what the fuck ze aan het doen zijn.

Update 20:35 - Trump is in Den Haag (niet om terecht te staan bij het ICC).

Update 20:40 - NOS live vanuit Madurodam LOL.

Update 20:41 - Here's Donnie! Trump komt aan bij Huis ten Bosch en gaat zo handen breken. Eerst zoenen met Máxima en knielen voor onze koning.

Update 20:48 - Meloni zal wel balen, had gehoopt dat Elon Musk er ook bij zou zijn.

Update 20:49 - Er is voorlopig nog NIKS misgegaan. Nu maar hopen dat de koks geen roet in het eten gooien.