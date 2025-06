See you at His Majesty's dinner!

Voorwaar een historisch moment. Eindelijk is er een appje van de telefoon van Mark Rutte NIET gewist. Het is namelijk online gepleurd en wel door Donald Trump die op dit moment naar Den Haag aan het vliegen is voor de NAVO-top logeerpartij met de Koning. Maar oordeelt u vooral zelf over het slijmgehalte danwel de Donaldfluisteraardij door Onze Mark, de geschiedenis zal dat in ieder geval ook doen.