"Probleemwolf" Bram, even berucht als geliefd. Maar in deze oneerlijke wereld toch vooral berucht door zijn strapatsen als mensenbijter op de Utrechtse Heuvelrug. Bram heeft het al een tijdje zwaar in dit land, omdat de rechter onlangs zijn doodvonnis tekende. Bram is vermalen in de bureaucratische molen die Nederland heet en moet nu dus dood - ondanks verwoede doch vergeefse pogingen van rechts Nederland (PVV'er Graus bijvoorbeeld) om dat te stoppen. Er is alleen ook altijd een groep die een executie juist wil bespoedigen en het liefst nog zelf wil uitvoeren. We hebben het over de dierenbeulen van Extinction Rebellion. Deze wolvenhaters hebben het arglistige plan opgevat om Bram op 17 augustus om 13.00 uur met eten (gebruikmaken van zijn honger, hoe ziek?) naar het 5 mei-plein in Maarn te lokken om hem dan spreekwoordelijk de nek om te draaien door hem niet zo heel spreekwoordelijk een mars te geven.

Weet u wat AI en de Wetenschap ons antwoorden als we ze vragen of wolven kunnen sterven van een mars? DIT: "Ja, wolven kunnen net als honden ziek worden en overlijden aan het eten van chocolade." Het is - helaas - wat voor Bram, vader van vijf welpen, waarvan er twee bruut zijn doodgereden, in het verschiet ligt. En iedereen kijkt apathisch toe bij dit onrecht. Wij spreken ons echter wél uit en richten ons rechtstreeks tot de (on)mensen met bloed aan hun klauwen, de (on)mensen die Bram zullen doden, de (on)mensen van Extinction Rebellion:

STELLETJE BEESTEN, WAAR IS JULLIE F*CKING GEVOEL? STOP DIT! GEEN MARS!