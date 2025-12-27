Verschrikkelijk: we hebben 157.000 ambtenaren - Check de Top 100 Grootste Werkgevers
Een stad zo groot als Zaanstad
Ambtenaarflatie. Afgelopen zomer werd er al voor GEWAARSCHUWD, maar het is allemaal nog veel erger geworden. We krijgen steeds meer AMBTENAREN im Nederlandje. En omdat we steeds meer ambtenaren krijgen, moeten er weer andere ambtenaren worden aangenomen zodat die de ambtenaren kunnen controleren. En omdat die ambtenaren nooit voltijds werken worden er weer ambtenaren aangenomen om het tekort aan te vullen, en om al die administratie bij te houden zijn er ook weer ambtenaren nodig. Met als gevolg dat iedereen straks in Nederland wel iemand kent die AMBTENAAR is. Het komt nooit meer goed, en we zijn de sjaak. Check de Top 100 Werkgevers HIERRR en tel het aantal ministeries. Brrrrr.
Update Grapje: 157k is alleen Rijk. In totaal is het 1 MILJOEN
