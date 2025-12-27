achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Verschrikkelijk: we hebben 157.000 ambtenaren - Check de Top 100 Grootste Werkgevers

Een stad zo groot als Zaanstad

Ambtenaarflatie. Afgelopen zomer werd er al voor GEWAARSCHUWD, maar het is allemaal nog veel erger geworden. We krijgen steeds meer AMBTENAREN im Nederlandje. En omdat we steeds meer ambtenaren krijgen, moeten er weer andere ambtenaren worden aangenomen zodat die de ambtenaren kunnen controleren. En omdat die ambtenaren nooit voltijds werken worden er weer ambtenaren aangenomen om het tekort aan te vullen, en om al die administratie bij te houden zijn er ook weer ambtenaren nodig. Met als gevolg dat iedereen straks in Nederland wel iemand kent die AMBTENAAR is. Het komt nooit meer goed, en we zijn de sjaak. Check de Top 100 Werkgevers HIERRR en tel het aantal ministeries. Brrrrr.
Update Grapje: 157k is alleen Rijk. In totaal is het 1 MILJOEN

Tags: ambtenaren, werkgevers, top100
@Pritt Stift | 27-12-25 | 14:00 | 202 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

We krijgen een... "schuilplaatscoördinator"

"Advies: Wijs snel schuilplekken aan voor naderend klimaatonheil"

@Pritt Stift | 22-05-25 | 10:00 | 222 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.