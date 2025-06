Beetje ondergesneeuwd in het Telstar-feestje gisteren, deze UITSTEKENDE COLUMN van Van Gaal over het almaar uitdijende ambtenaren-apparaat van Nederland. Vorig jaar maar liefst NEGEN DUIZEND (9000) ambtenaren ERBIJ ipv minder minder, zoals beloofd in het REGEERPROGRAMMA (pdf, zie ook screenshot boven). En wat doen al die duizenden ambtenaren tijdens die luizige werkweken van hooguit 28 uur? Helemaal niks. De helft van de raamambtenaren controleert of de andere helft van de raamambtenaren wel uit het juiste raam staart, tikken daar een excelletje over, vervolgens vergaderen ze wanneer er afdelingsbreed over gepraat kan worden, en of de plv adjunctafdelingsdirecteur er ook bij kan zijn. Quote Van Gaal, woedend aan de zijlijn

Als ik naar de organisatieschema’s van de verschillende ministeries kijk, valt me ook altijd op hoeveel ’directeuren’ er zijn. De kleinste beleidsterreintjes hebben allemaal een eigen afdeling met een eigen directeur. Ieder ministerie telt tientallen, soms wel honderden directeuren, en dan tel ik de secretarissen-generaal, inspecteurs-generaal en anderen nog niet eens mee.

Komt dat even mooi uit dat er vanavond een coalitie-overleg is. Kan de Nederlandse Elon Musk zich even melden bij De Deur? Dat is dan ook de laatste EXTERNE INHUUR van de BV Nederland. Foto onder: de nieuwe schitterende woonwijk in Den Haag-Centrum.