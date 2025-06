En dan schakelen we nu over naar het World Forum in Fort Haag waar de NAVO-top officieel begint, en wel met een toespraak van ONZE Mark Rutte. Gisteren was de inleidende dag op de inleidende dag en vandaag is de inleidende dag op de belangrijke dag: de belangrijke dag is namelijk morgen, als regeringsleiders en staatshoofden bijeen komen in de Noord-Atlantische Raad. Vandaag op het programma: 10.00 uur toespraak secretaris-generaal Rutte, 13:30 uur plenaire zitting 'Defence Industry Forum' met de ministers van Defensie en geopend door ONZE Ruben Brekebeen (met als hoofdvraag 'How can we rapidly strengthen and expand the defence industry?'), 14:30 uur rondje Oekraïne met Rutte, EU-leiders en Volodymyr Zelensky, 16:00 uur (los van de NAVO-top) spreekt Zelensky de Tweede Kamer toe, 19:00 uur schaften. De staatshoofden gaan naar paleis Huis ten Bosch voor een etentje met Willem-Alexander en Máxima en de ministers van Buitenlandse Zaken gaan elders samen aan tafel, net als de ministers van Defensie. Stamppot boerenkool, kruudmoes, haring met uitjes , broodjes frikandel van de FEBO, u kent het. Allemaal te volgen via YouTube (hierboven) en met meer opties via de NAVO, maar dan moet u registreren. Later meerrrrr.

Update - Lullen kunnen ze wel, fatsoenlijk geluid verzorgen kunnen ze niet

Update - Nieuw-Zeeland krijgt 'een aardig ontbijt': "E__en glaasje sinaasappelsap, een croissantje, een bakje yoghurt, een gebakje en twee witte bolletjes met beleg." Hebben ze Des Indes ingehuurd of wat