Mark Rutte, die als premier van alle Nederlanders alle Nederlanders minder veilig maakte door te bezuinigen op Defensie, spreekt vandaag bij het Britse Chatham House en u bent wellicht niet bekend met het concept van de 'Catham House rules' maar die zijn dus dat voordat je je praatje hebt gehouden je de inhoud alvast verklapt aan het ANP en Reuters. Super handig, want nu weten we tenminste waar al dat geld (dat we ergens weg moeten halen, bijvoorbeeld bij mensen die een boodschappenbonus van Geert Wilders wilden, of anders bij Ontwikkelingssamenwerking) voor Defensie nou eigenlijk aan moet worden uitgegeven. "Bekend was al dat er veel meer luchtverdediging nodig is, maar nu plakt Rutte er een concreet cijfer op: 'Een verhoging van de lucht- en raketverdediging met 400 procent'. Die is nu ondermaats, zegt hij, en dat is gevaarlijk nu we dagelijks zien hoe Rusland 'in Oekraïne terreur zaait vanuit de lucht'. Naast veel meer pantservoertuigen, tanks en artilleriemunitie is ook een verdubbeling van 'faciliterende capaciteiten' als 'bevoorrading, vervoer en medische ondersteuning' nodig." Ja ja leuk en aardig Mark, maar wil hoeveel Linde L14's moeten we nou precies bestellen? Dan gaan we dat regelen.