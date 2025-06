ALLES hebben we na de Koude Oorlog en zeker sinds Rutte I aan de kringloop gedoneerd. Tanks naar Finland, fregatten naar Chili, vliegtuigen naar Peru, pantserwagens naar Estland, voertuigen naar Jordanië, noem het allemaal maar op, en iedere stuiver moest honderd keer omgedraaid worden, tot aan het niveau dat commando's bij oefeningen 'PANG PANG' moesten roepen. De pot met geld werd steeds leger (padum) en nu ineens blijkt dat het helemaal niet zo slim is geweest dat we ons met de kont in de lucht volledig onderdanig hebben gemaakt aan de Amerikanen. En die sterke schouders van de Duitsers, die zijn ook niet zo sterk. Dus vraagt Mark Rutte (hij weer) om MEER geld. En dat geld gaat er komen: 425 miljoen voor 'gevechtskracht op land', 125 miljoen voor drones, 83 miljoen medisch, 420 miljoen voor 'loonbijstelling en duurder geworden materieel', laat Ruben Brekebeen, die goed kon leren maar als laatste werd gekozen met gym, nu weten aan De T. Naast de aanschaf van allerlei spulletjes moet er ook een nieuw bataljon komen, met 1.000 frisse jongens en meiden, die zin hebben om straks vanuit een loopgraaf in Oost-Litouwen te knokken. "Rusland moet het niet in z’n hoofd halen om een NAVO-lidstaat aan te vallen." Je hoort het, Poetin. Ruben Brekelmans waarschuwt je nog 1x!