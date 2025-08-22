Zo hee. Dan nu naar Den Haag, waar de spreekwoordelijke keutel gisteren op epische wijze de ventilator kuste toen - toen nog - minister Veldkamp tijdens een 'Tweeminutendebat' over Gaza ineens maatregelen tegen Israël beloofde waar hij helemaal niet met de andere ministers over had gesproken en waar de andere ministers ook helemaal geen zin in hadden. Het leidde tot schorsing van het debat, toen uitstellen uitstellen uitstellen, toen het opstappen van minister Veldkamp, toen het opstappen van alle NSC-ministers, toen nog iets meer uitstellen en nu zijn we HIER. Dick Schoof trapt dadelijk af met een verklaring, waarna het debat over de situatie in Gaza wordt vervolgd ZONDER Dick Schoof. Tenministe, dat is het plan van Dick Schoof, die heeft aangekondigd dat MinDef Ruben Brekelmans als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken het woord zal voeren. Maar dat vindt de oppositie dan weer niks. Eigenlijk een heel normaal Schoof I debat dus. Livestream na de breek.

Update 22:06 - Schoof spreekt. Betreurt het opstappen van NSC.

Update 22:08 - Debatdirect stream lijkt dood, hier wel werkende stream.

Update 22:11 - Kamer wil uitgebreidere verklaring en volgende week debatteren over de situatie rond het opstappen van NSC.

Update 22:13 - Eric vd Burg net even met een sneer naar NSC zojuist, Jimmy Dijk nu woest (what else is new??)

Update 22:15 - Paternotte vraagt Schoof aanwezig te blijven. En wil 5 minuten schorsen.