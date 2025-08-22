LIVE - Eindelijk laatste restje Gaza-debat metzonder Dick Schoof
Tevens StamCafé
Zo hee. Dan nu naar Den Haag, waar de spreekwoordelijke keutel gisteren op epische wijze de ventilator kuste toen - toen nog - minister Veldkamp tijdens een 'Tweeminutendebat' over Gaza ineens maatregelen tegen Israël beloofde waar hij helemaal niet met de andere ministers over had gesproken en waar de andere ministers ook helemaal geen zin in hadden. Het leidde tot schorsing van het debat, toen uitstellen uitstellen uitstellen, toen het opstappen van minister Veldkamp, toen het opstappen van alle NSC-ministers, toen nog iets meer uitstellen en nu zijn we HIER. Dick Schoof trapt dadelijk af met een verklaring, waarna het debat over de situatie in Gaza wordt vervolgd ZONDER Dick Schoof. Tenministe, dat is het plan van Dick Schoof, die heeft aangekondigd dat MinDef Ruben Brekelmans als waarnemend minister van Buitenlandse Zaken het woord zal voeren. Maar dat vindt de oppositie dan weer niks. Eigenlijk een heel normaal Schoof I debat dus. Livestream na de breek.
Update 22:06 - Schoof spreekt. Betreurt het opstappen van NSC.
Update 22:08 - Debatdirect stream lijkt dood, hier wel werkende stream.
Update 22:11 - Kamer wil uitgebreidere verklaring en volgende week debatteren over de situatie rond het opstappen van NSC.
Update 22:13 - Eric vd Burg net even met een sneer naar NSC zojuist, Jimmy Dijk nu woest (what else is new??)
Update 22:15 - Paternotte vraagt Schoof aanwezig te blijven. En wil 5 minuten schorsen.
Livestream
Schoof: ff laten bezinken toch
Kort verklaring premier Schoof over het vertrek van NSC uit het kabinet. Hij gaat nu naar de Tweede Kamer voor verdere toelichting. pic.twitter.com/5EvA8ihQxV— Jeanneau van Beurden (@VanJeanneau) August 22, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
All eyes on Caspar Veldkamp. Ministerraad nog bezig, uitgesteld Gaza-debat weer uitgesteld
Belangrijke kwestie ivm planning VrijMiBo hier
Massa noch kassa in het StamCafé
John de Mol verlengt Patjepeeter Gillis
Feynman en/of Feiten – Nieuwsuur zakt in Gaza
Wie maar 1 kant belicht, is onderdeel van het probleem
Israël gaat Gaza-Stad bezetten en stelt vijf eisen voor beëindigen oorlog
Veiligheidskabinet vergadert tien uur, stemt (deels) in met plan Netanyahu
Toch weer juichen voor Arne Slot in het StamCafé
Kale man uit Bergentheim verovert de wereld
LIVE. Het Grote Gaza Zomerreces Debat
Wereld houdt adem in