Zoals u weet doet een minderheid er niet werkelijk toe zolang Mattel er geen plastic pop met tiet0n van heeft gemaakt. Representatie in speelgoed is belangrijk, want zoals u eveneens weet vertikken kinderen het om met dingen te spelen waar ze zich er niet direct mee identificeren - een afgetrainde, tot de tanden bewapende Action Man was voor ons altijd een feest van herkenning. We hadden al de blinde- en slechtziende Barbie, beenprothese-Barbie, Allah ak-Barbie, rolstoel-Barbie en de Barbie met Down. Nu kan de AUTISTISCHE BARBIE aan het DEI-rijtje worden toegevoegd. De pop dekt alle hoeken van het autismespectrum door te zijn uitgerust met een fidgetspinner, prikkelarme kleding en een prikkelwerende koptelefoon, heeft een naar rechts afwijkende blik in de ogen waardoor ze permanent oogcontact mijdt en draagt zelfs een spraaktablet om te communiceren met de boze buitenwereld. Dit ding kan werkelijk helemaal niets. Nu al het ideale kerstcadeau voor uw speciaal begaafde kind, nichtje of neefje. Dat worden minuten kostelijk speelplezier, waarna ze weer gewoon gaan tramspotten of Klingon leren.