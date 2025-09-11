Een vreemd verhaal uit de medische wereld. Anasthesist Jens Fischer De Brabander (51) uit Veldhoven opereerde 2 jaar lang als Nederlands verlengstuk van CBC Health, een Zwitserse aanbieder van de hoogst experimentele en als kwakzalverij bestempelde behandeling van beroertes, autisme en hersenverlammingen met het (onder narcose) toedienen van navelstrengbloed. Fischer, werkzaam in tandartsenpraktijken in Best en Oirschot en een ziekenhuis in Mönchengladbach, behandelde in 2023 en 2024 ZONDER VERGUNNING in totaal 220 patiënten waaronder 20 volwassenen, 20 kinderen met een hersenverlamming en 180 kinderen met autisme. Overigens ook een behandeling die RFK Jr., die nog altijd heilig gelooft in mogelijke 'genezing' van autisme, in de Verenigde Staten wil toestaan. Van de patiënten van Fischer kwamen slechts 5 uit Nederland. De rest werd door CBC Health naar Nederland gestuurd. Niet naar een 'clinic' in 'Eindhoven', zoals hun website beweert, maar een achterkamertje van een tandartsenpraktijk en hotels in de buurt van Veldhoven waar ze af en toe door Fischer werden bezocht. Bij de tandartspraktijk in Best werd in een koeling een zakje Slowaaks navelstrengbloed aangetroffen. Uiteraard was het voor de proefkonijnen allemaal niet goedkoop; deelname aan een behandeling - het inspuiten van Slowaaks navelstrengbloed dus - kostte naar verluidt minimaal 18.000 euro. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt nu FOEI en heeft Fischer verboden de behandelingen voort te zetten. Fischer geeft inmiddels aan in gesprek te willen met de inspectie om door te gaan met de behandelingen, hij zag namelijk grote successen. 'Zo had de zorgaanbieder een kind behandeld die voorafgaand aan de behandeling wel een goede taalfunctie had, maar geen rekenfunctie. Na de behandeling, zo gaven ouders aan, kon het kind rekenen.' Toch maar een vergunning aanvragen, dan. SUCCES PIK.