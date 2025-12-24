achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NEDERLAND IS VOL EN WEL HIEROM

Overal druk en overal vol. OVERAL!

KIJK DAN: BEWIJS

'Wagyu-vlees niet aan te slepen' (HET IS ZO DUIDELIJK)

Niet alleen topdrukte bij de slager

Winkels kunnen niet eens meer dicht

Nooit meer vrij, altijd maar werken en werken en werken

In Sluis. SLUIS!!1!

VOL = VOL

Oikofoben noemen het 'gezellig'

Heel Nederland een gekkenhuis

Markt dicht, niet eens door terreur!

Ander soort drukte, pakken we toch gewoon mee

Als zelfs de NOS het zegt: 'Nederland is VOL'

Tags: vol, topdrukte, nederland vol
@Dorbeck | 24-12-25 | 13:30 | 144 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.