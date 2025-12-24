NEDERLAND IS VOL EN WEL HIEROM
Overal druk en overal vol. OVERAL!
KIJK DAN: BEWIJS
'Wagyu-vlees niet aan te slepen' (HET IS ZO DUIDELIJK)
Niet alleen topdrukte bij de slager
Winkels kunnen niet eens meer dicht
Nooit meer vrij, altijd maar werken en werken en werken
In Sluis. SLUIS!!1!
VOL = VOL
Oikofoben noemen het 'gezellig'
Heel Nederland een gekkenhuis
Markt dicht, niet eens door terreur!
Ander soort drukte, pakken we toch gewoon mee
Als zelfs de NOS het zegt: 'Nederland is VOL'
