Er valt even helemaal niets te vieren in dit land dus bijten we op onze lip, maken we er zelf maar wat van en doen we gewoon lekker alsof we heel erg blij zijn met het absolute BENZINEPRIJSRECORD van dinsdag 17 maart 2026! Het record dat alle andere records, zoals het BENZINEPRIJSRECORD uit 2022, overbodig maakt. We mogen aan de pomp vandaag €2,508 (ruim twee euro vijftig) per liter betalen en dat vinden we echt niet heel erg tyfuskut, dat vinden we prima. We doen het ermee omdat het moet. En daarom lachen we als we huilen, roepen we 'hoera' als we 'verdomme' bedoelen, zeggen we netjes 'dankjewel pompmedewerkster Annet' maar bedoelen we 'jij bent ook een schuldige geit Annet', gaan we gezellig tanken als we eigenlijk nooit meer willen tanken, houden we ons gezicht strak in de plooi terwijl we liever boven de wc hadden gehangen om te kotsen van ellende, organiseren we vanavond een buurtfeest om het record te vieren want we hebben de ballen niet om te sterven, rijden we een extra rondje om de stad zodat misschien toch iemand onze onverzettelijkheid ziet in de strijd tegen het dure leven en tot slot hopen we op betere tijden terwijl er geen enkele hoop meer is. Een record, mensen, laat het even bezinken en barst dan in tranen juichen uit.