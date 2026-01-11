KOUDste nacht tot nu toe. -11,5 in Groningen, gevoelstemperatuur -14,9 in Drenthe, Koudeprotocol tot maandagochtend, extreem glad
U wist al dat het koud was maar dit was dus de koudste
Koud he! Vanochtend om 07:30 was de koudst gemeten temperatuur dus 11,5 te Eelde bekend van GRONINGEN AIRPORT. De laagste gevoelstemperatuur ging met -14,9 naar Drenthe. Die wordt overigens niet gemeten maar berrekend op basis van windsnelheid, temperatuur, en bovenal de mentaliteit van het voelende subject. Maar goed, vandaag dus waarschijnlijk de koudste dag tot nu toe, met tot halverwege de ochtend in het Oosten en Noordoosten vorst tot rond de -7 graden, in de Randstad rond de -5, en dus zo glad dat je verraad begint te vermoeden. Lees: blijf in godsnaam waar mogelijk thuis. Want mocht je stranden word je tot in ieder geval maandachtochtend onder het Koudeprotocol geborgen door Rijkswaterstaat: "Bergers brengen gestrande weggebruikers direct naar een plek met voorzieningen." Maar wel: Noorderlicht! Zie na breek.
Dit weekend daalt de gevoelstemperatuur tot ver onder nul. Daarom stellen we van zaterdag 18.00 uur tot maandagochtend het koudeprotocol in.👇 https://t.co/ijpKcyLmOp— Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) January 10, 2026
Maar ook!
Deze vannacht vanuit Niezijl gezien richting Kommerzijl. pic.twitter.com/wSsKfTV4S4— San (@SanvdZee) January 11, 2026
letterlijk
