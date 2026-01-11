achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

KOUDste nacht tot nu toe. -11,5 in Groningen, gevoelstemperatuur -14,9 in Drenthe, Koudeprotocol tot maandagochtend, extreem glad

U wist al dat het koud was maar dit was dus de koudste

Koud he! Vanochtend om 07:30 was de koudst gemeten temperatuur dus 11,5 te Eelde bekend van GRONINGEN AIRPORT. De laagste gevoelstemperatuur ging met -14,9 naar Drenthe. Die wordt overigens niet gemeten maar berrekend op basis van windsnelheid, temperatuur, en bovenal de mentaliteit van het voelende subject. Maar goed, vandaag dus waarschijnlijk de koudste dag tot nu toe, met tot halverwege de ochtend in het Oosten en Noordoosten vorst tot rond de -7 graden, in de Randstad rond de -5, en dus zo glad dat je verraad begint te vermoeden. Lees: blijf in godsnaam waar mogelijk thuis. Want mocht je stranden word je tot in ieder geval maandachtochtend onder het Koudeprotocol geborgen door Rijkswaterstaat: "Bergers brengen gestrande weggebruikers direct naar een plek met voorzieningen." Maar wel: Noorderlicht! Zie na breek.

Maar ook!

letterlijk

Tags: koud, vorst, record
@Spartacus | 11-01-26 | 10:30 | 318 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.