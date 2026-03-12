Jesse Russeler, die eigen moeder onthoofdde met bijl, dacht dat hij door Beatrix getraind was om mensen te vermoorden
Okee Bea spill the juice
Het is (waarschijnlijk) niet waar en het is ook heel triest maar Jesse Russeler, die zijn eigen moeder onthoofdde met een bijl, dacht dat hij door prinses Beatrix getraind was om mensen te vermoorden. Hij speelde Cluedo met haar en Beatrix zei dat hij alleen een locatie en een moordwapen nodig had (allemaal om het Koninklijk Huis te redden). Eenmaal in de gevangenis dacht Jesse nog dat Beatrix hem zou redden, maar dat gebeurde niet.
"Pas na zeven maanden, nadat ik nieuwe medicatie had gekregen, stopten de psychoses."
