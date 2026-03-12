achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Jesse Russeler, die eigen moeder onthoofdde met bijl, dacht dat hij door Beatrix getraind was om mensen te vermoorden

Okee Bea spill the juice

Het is (waarschijnlijk) niet waar en het is ook heel triest maar Jesse Russeler, die zijn eigen moeder onthoofdde met een bijl, dacht dat hij door prinses Beatrix getraind was om mensen te vermoorden. Hij speelde Cluedo met haar en Beatrix zei dat hij alleen een locatie en een moordwapen nodig had (allemaal om het Koninklijk Huis te redden). Eenmaal in de gevangenis dacht Jesse nog dat Beatrix hem zou redden, maar dat gebeurde niet.

"Pas na zeven maanden, nadat ik nieuwe medicatie had gekregen, stopten de psychoses."

Tags: jesse russeler, beatrix, gruwelijk
@Mosterd | 12-03-26 | 13:59 | 81 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

FOTO'S. OG Beatrix voert & knuffelt beesten

Uit de weg Marc van der Linden met je vieze dunne lichaam

@Mosterd | 15-03-24 | 14:50 | 151 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.