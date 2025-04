Teken des tijds: vroeger moest je op 4chan wezen als je wilde weten wat er in de binnenwereld van gestoorde moordenaars omging, maar 4chan is kaduuk en tegenwoordig hebben ze gewoon LinkedIn. Uit verhalen in de T. en bij Rijnmond over de man die gisteren zijn moeder onthoofdde rijst een beeld op van iemand met wie het al jarenlang verschrikkelijk slecht ging, maar op het professionele sociale medium houdt hij in ieder geval de moed erin. "Volgens betrokkenen had R. een ’zwaar zorgdossier’. Hij zou volgens Hellevoeters die het gezin kennen bij meerdere hulpinstanties volop bekend zijn. Zijn situatie werd meermaals als ’zorgwekkend’ omschreven. Een bron meldt dat moeder Alia, die het beste van de situatie rond haar zoon probeerde te maken, wel eens wanhopig bij kennissen naar binnen was gelopen omdat ze het niet meer zag zitten." Wat een drama.