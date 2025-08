De donkergroene lijn in het trendoverzicht van de Peilingwijzer trekt zich nergens iets van aan. Gestaag gaat hij al tijden omhoog terwijl PVV en VVD dalen en PvdA-GroenLinks vanaf dag één dood in het water ligt (wat Frans Timmermans' mannetjesmakers tegen beter weten in verkopen als 'vertrouwenwekkend stabiel', een ander zou zeggen: één plus één is twee gebleven en werd geen zo vurig gewenste drie). De ene week hier een zetel, de andere daar eentje en zo knaagt de aasvreter zich door NSC-roadkill, PVVDBBB-karkassen en andere rottende electorale resten de Top 4 in (een Top 5 is voor nu niet relevant omdat D66 en de overige negen partijen zich zetels lager bevinden).

De campagne moet nog beginnen, het merendeel van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd en het motto "Events, my dear boy, events" is in graniet gebeiteld maar het CDA zit ontegenzeggelijk in de lift en Henri Bontenbal koerst voor nu af op het premierschap van een CDA/PvdA-GL/VVD/D66-middenkabinet. Bij het EenVandaag Opiniepanel ziet afgelopen week 21 procent hem als de ideale minister-president (gevolgd door Geert Wilders (14 procent) en Frans Timmermans (13 procent). Bij Ipsos I&O scoort het stiertje van Zuid afgelopen woensdag qua waardering het hoogste van alle fractievoorzitters: een 6,6. De tocht door de woestijn lijkt voor het CDA ten einde en de rogge staat er weelderig bij.