Vervolgens kwamen de Fransen en nadat de mild collaborerende raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck door Parijs was gewipt, benoemde l'Empereur zijn jongere broer Lodewijk Napoleon tot koning - en daar begon het gedonder. Die laatste hield het niet uit in de Haagse kou en Hofvijvertreurigheid, en vestigde zich na een uitstapje naar Utrecht uiteindelijk in Amsterdam. Mokum begon zich vanaf dat moment als hoofdstad te gedragen. Later liet Willem I zich er inhuldigen, en in 1983 werd zwart op wit in de Grondwet vastgelegd dat 020 de hoofdstad is. Nu voegt Richard de Mos eigenhandig zijn naam toe aan de kroniek van deze hoofdstedelijke geschiedenis.

Reeds in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vonden de overige steden en zes gewesten die dominante Amsterdammers maar een stel drammende arrogante eikels. Dat was een van de redenen om destijds de Staten-Generaal in Den Haag te vestigen en het regeringscentrum was geboren. Dat ging honderden jaren goed, op wat door deep statende Oranjes georkestreerde onthoofdingen, lynchpartijen en een Rampjaar na.

Goed plan. Den Haag is al de regeringszetel, de residentie van de moedige vorst (ook buitengewoon handig qua koninklijk woon-werkverkeer), herbergt de hoogste rechtscolleges en is als stad van vrede en recht hét diplomatiek- en juridisch centrum van de wereld (fijn trouwens dat deze knakker is opgerot). Daarom is het inderdaad opmerkelijk dat 's-Gravenhage niet de hoofdstad is. De Mos die zijn huiswerk gedaan heeft: "Alleen Benin, Bolivia en Tanzania kampen met dezelfde aberratie."

Komt bij dat de huidige hoofdstad geen fijne is. Er is voortdurend iets aan de hand in Amsterdam en sinds het aantreden van Femke Halsema (PvdA-GroenLinks) is het helemaal bar en boos. Dat gaat van een massademonstratie — terwijl de rest van het land gebukt gaat onder strenge coronamaatregelen — en een wild om zich heen meppende burgemeester tot de eerste naoorlogse pogrom. In de Hofstad wordt het land bestuurd; in Amsterdam wordt het land besproken. Inmiddels mengt het stadsbestuur zich zelfs in het buitenlandbeleid van de regering. En keer op keer slaat Amsterdam een internationaal pleefiguur met vreselijke beelden die de wereld overgaan: een walgelijke demonstratie tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum tot pro-Palestijnse veldslagen in de binnenstad. Onderwijl loopt de stad achter met het betalen van honderden miljoenen euro's aan facturen, storten kademuren in en ligt er overal vuilnis. En al die tijd voert Amsterdam het predicaat hoofdstad.

Wat een symbool van verbinding zou moeten zijn, is een naargeestig onwelriekend permanent pandemonium. 020 is verworden tot Wokerdam, een van de ratten vergeven dystopisch Disneyland met Trumpiaanse trekjes. Ondertussen spreken de zichzelf als voortreffelijk beschouwende (import) Amsterdammers al decennia – reeds ruim voor het Halsemabewind dus – over zichzelf als de Republiek Amsterdam. Het voorstel van De Mos komt hen in die wens tegemoet: Amsterdam op eigen benen. Op de voortdurende bezetting van de A12 en de roerige broccolijeugd op Scheveningen na, is Den Haag in functie, vorm en waardigheid eigenlijk al de hoofdstad; vergeleken bij Amsterdam bovendien degelijk en voorspelbaar. Precies wat je in een hoofdstad zoekt: een symbool waar iedereen zich in kan vinden of in ieder geval geen aanstoot aan neemt.

Mooi dat De Mos deze historische fout gaat proberen recht te zetten. Want Amsterdam is een bestuurlijke achterstandswijk, geen hoofdstad.