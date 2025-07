Kijk eens aan heeft al dat wokegedram waar jullie je altijd zo over aanstellen toch zin gehad. Taxichauffeurs in de hoofdstad, bekend van het weigeren, bespugen en in elkaar beuken van vrolijk uitgedoste homo's, lesbo's en trans personen, hebben besloten dit jaar tijdens Pride voor één keer vrolijk uitgedoste homo's, lesbo's en trans personen niet te weigeren, bespugen of in elkaar te beuken. Aardig van ze, want vrolijk uitgedoste homo's, lesbo's en trans personen vinden het helemaal niet leuk om geweigerd, bespuugd of in elkaar gebeukt te worden. Goed, het heeft er niets mee te maken dat taxichauffeurs het immoreel vinden om vrolijk uitgedoste homo's, lesbo's en trans personen te weigeren, bespugen of in elkaar te beuken, die mensen willen gewoon meer geld, maar een gegeven paard moet je niet in de bek koekeloeren.