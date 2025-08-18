'Op 12 en 13 september probeert iedere zichzelf respecterende journalist in Deventer te zijn' nou nee, maar zo begint een als interview vermomde paringsdans van Villamedia over het eerste Journalistiek Festival in Nederland. Het idee van dat festival is: journalisten lopen allemaal hand in hand en als jij ook een handje wil vasthouden ben je welkom - al kun je er ook gewoon voor kiezen om te kijken hoe de rest handjes vasthoudt. In het Villamedia-stuk met De Drie Tenoren begint dat zo: "Een prestatie van formaat, want ze organiseerden het festival naast hun werk als respectievelijk genrecoördinator Journalistiek bij de NPO, redactioneel strateeg en teamlid van de ombudsman van de publieke omroepen." Oftewel: extreem veel corporate paarsebroekengeklungel met een leesbrilgemiddelde van +2.00. Dan gaat het over de 'daily grind van een journalistieke organisatie', de Raad van Advies, kijkjes in de keuken, 'uit de rijdende trein stappen', het krijgen van 'een gevoel van belonging' en natuurlijk het netwerken, met 'softlinks' en 'spanningsvelden'. Maar netwerken is helemaal niet eng! Bedenk dat deze journalistieke Champions League ervaring heeft op het internationale journalistiekfestival van Perugia. "In Perugia vraag ik weleens aan mensen waar je de lekkerste koffie of het lekkerste ijs kunt halen. Dat is een fijne gespreksopener. Maar in Deventer kun je natuurlijk ook een vakgenoot vragen waar je goed kan lunchen." Nou. Hier bijvoorbeeld!