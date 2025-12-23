Er heeft met succes een mevrouw gesolliciteerd bij Monique Hansler, de HR-manager van haar medewerker Mike Hansler, om te mogen figureren als vriendin van die pamperkont. Dat laat Monique Hansler, communicatiemanager van Mike Hansler, weten via Instagram. "Trots op deze kanjers", schrijft Monique Hansler, de PR-manager van Mike Hansler, bij het bericht. De naam van de kanjer is Veerle, aldus teamleider Monique Hansler. Wéér iemand naïef genoeg om te denken dat het leuk is om te werken voor Monique Hansler, de directeur van het mediaconstruct Mike Hansler. Projectmanager Monique Hansler heeft nog niet laten weten hoe lang Veerle medewerker van Mike Hansler mag blijven. Het is nog niet bekend wat Veerle gaat verdienen als vriendin van Mike Hansler - daar heeft de financieel manager van de Hanslers, Monique Hansler, nog niets over losgelaten.