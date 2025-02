Nou lezen we toch weer wat raars in het showkatern van De Telegraaf. Er blijkt dus op de NPO (was iets mee, red.) een serie te worden gemaakt genaamd Flikken Maastricht, waarin er net wordt gedaan alsof er in Maastricht ooit spannende dingen gebeuren en iedereen daar gewoon verstaanbaar is. TOTAAL ONREALISTISCH, maar blijkbaar loopt die serie dus al ACHTTIEN JAAR. Anyway. Vanaf het begin van Flikken Maastricht is Victor Reinier hoofdrolspeler maar dat mag hij nu niet meer zijn omdat hij, net als Tygo Gernandt, een LUL was. Of zoals de producent zegt, "Het werd duidelijk dat het opnemen van de serie voor Victor een steeds grotere opgave werd, hetgeen ook impact heeft gehad op de werksfeer op de set". Het zou dus heeeelemaal mis zijn gegaan tussen Reinier en een andere hoofdrolspeelster, Angela Schijf. "Er zou een conflict zijn ontstaan over een scenario waar Reinier het niet mee eens was. Schijf zou vervolgens een opmerking hebben gemaakt over zijn gedrag, waarna ze overstuur de set verliet."

NOU, TJONGEJONGE WAT WALGELJK. Wij beloven ook de seizoenen Flikken Maastricht zonder Victor Reinier niet te zullen kijken.