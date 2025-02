Er waren een heleboel foute dingen aan de hand achter de schermen bij de publieke omroep, dus kwam daar Frederieke Leeflang om eens flink de bezem door de Hilversumse grensoverschrijdende kliek te halen. Maar NU: "NPO-baas Frederieke Leeflang, die streeft naar een veiliger werkklimaat bij de publieke omroep, is door haar voormalig rechterhand Paul Doop in een brief beticht van een ‘angstcultuur’ bij de publieke omroeporganisatie." Daarnaast spraken het AD en Investico met "tientallen oud-medewerkers" (die al dan niet bang zijn voor hun baantje vanwege DE BEZEM die erdoor moet daar) die het beeld van een angstcultuur bevestigen. Nou jaaa zeg.

Reactie Leeflang: hierrr.