Schakelen we nu over naar Hilversum Media Park, waar de verdeling narcistische driftkikkers - hypersensitieve jankerds van oudsher ongeveer 50-50 is. Fenna Ramos schijnt het ontzettend goed te doen bij de kindertjes maar iets minder bij de collegaatjes en dus moet ze aan zichzelf werken dood opbokken. Ze zou zich nota bene niet eens echt hebben misdragen bij AVROTROS, maar wel bij BazarMedia, producent van haar theatertour. Een veel beter idee zou zijn: salarisverhoging, contract voor onbepaalde tijd en nog veel meer programma's maken voor de doelgroep drie tot zesjarigen. En dan niet dat lieve koppie opzetten zodra de camera's draaien, maar gewoon helemaal jezelf zijn. Jaag ze de godvergeten stuipen op het lijf, die peuters en kleuters. Als er nou één cluster in de samenleving is dat weleens wat weerbaarheid mag kweken zijn zij het wel. Papa wil je Heintje en de minpins voorlezen. Papa wil je nu De Zoete Zusjes in de digitale textielfabriek voorlezen ik vond de minpins hartstikke SPANNEND. Papa ik vind het donker zo eng mag het licht aan nee niet alleen dat licht ALLE LICHTEN. Papa kom je terug ik heb DORST. Hallo mama papa ik kom even tussen jullie in liggen want ik was drie seconden wakker en voelde me ontzettend BANG. Ja hoor eens even zo lusten we er nog wel een paar. Angstcultuur in je broekluier. Laat Fenna Ramos los op die krengen. Ongefilterd.