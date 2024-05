De AVROTROS reageert voorlopig nog niet op vragen over de gebeurtenissen op het Songfestival. Daardoor mogen we nog steeds niet weten WAT er precies is gebeurd, wanneer er iets is gebeurd, hoe het is gebeurd, of Joost van zich af heeft gemept, of het komt dat hij een handdoekje over zijn hoofd had, of de cameravrouw hém heeft bejegend, of een kudde geiten het decor heeft opgevreten, of Joost zélf genocide heeft gepleegd, of hij een dreigende beweging heeft gemaakt, of hij boos deed tegen Israël, wat de rol is van Moroccanoil, of Joost antisemitisch is, wat Appie Mussa heeft gedaan, wat al die strepen in de lucht doen en wat de rol van Joost is, enzovoorts. En omdat alle 'journalisten' in Malmö liever bij elkaar in bed liggen, staan te roken in de pafruimtes, liters chadonnay naar binnen toeteren en bij elkaar in de reet kruipen moeten we dus maar wachten op de politie. Pas daarna reageert de omroep op inhoudelijke vragen over de gebeurtenis en de mogelijke gevolgen daarvan. De AVROTROS heeft ook nog niet gereageerd op het einde van de Eerste Wereldoorlog, de maanlanding, het doelpunt van Geoff Hurst, de moord op Pim Fortuyn en de verdwijning van Madeleine McCann. Later meer.