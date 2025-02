Het Eurovisie Songfestival wordt een grote Kontnaald Aars-show. Een heerlijke solo-expeditie. De Roald Amundsen van de TROS. Dat kleine kereltje van Krezip STOPT met het spelen van tweede viool. Terecht ook, onze Cornald is gemaakt voor het herenenkelspel. Hij is onze melk in de boterkarner, en we hebben Jantje Smit en Slumdog Lantinga al helemaal niet nodig om Claude naar de finale te schreeuwen. Alle ballen op Cornald!