Na extra lang nadenken heeft AVROTROS besloten gewoon weer mee te gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. De omroep was eerst van plan om bij wijze van statement weer Joost Klein te sturen, maar die wilde niet. In plaats van dan maar helemaal niet aan dat teringzooitje mee te doen, mogen andere artiesten zich vanaf NU inschrijven. Oftewel: AVROTROS maakt GEEN vuist tegen de o zo verschrikkelijke organisatie die de heilige Joost o zo onterecht diskwalificeerde. De aanvankelijk afkeurende woorden over de organisatie zoals die van AVROTROS' eigenste opperbottom Cornald Maas zijn omgezet in vertrouwen. De EBU heeft namelijk MAATREGELEN genomen om Joost-incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Zo komt er achter de schermen een SAFETY MANAGER, wordt het filmen achter de schermen beperkt, komt er een SAFE SPACE voor artiesten, worden 'grote besluiten' voortaan democratisch genomen en is er een nieuwe EBU-directeur aangetreden om dit in goede banen te leiden. Nou, veel plezier. Wij kijken toch niet. (waarschijnlijk wel)