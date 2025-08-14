achtergrond

ROFLOL om de Amsterdamse... HYBRIDE BOOM

"Het is gewoon een struik"

Hahaha. Wat ze nu weer bedacht hebben in Amsterdam. EEN HYBRIDE BOOM! Bij "hybride" denk je al snel aan het beste van twee werelden. Bij hybride denk je aan progressie, vooruitgang en zin in de toekomst. Maar het is allemaal NEP, ZWENDEL en een HOAX. Om de verschrikkelijke opwarming van de aarde tegen te gaan in de kokende binnensteden bedenkt men nu zogenaamde SCHADUWMAKERS om die dodelijke hittestress te bestrijden. SJOEMELGROEN in plaats van echte bomen. Hoe kom je er op? Gooi toch die verschrikkelijke Stopera plat & maak er het Waterloopleinpark van! Heerlijk koel!

@Pritt Stift | 14-08-25 | 10:40

