Beste bewoners van Amersfoort, Achterveld, Bunschoten-Spakenburg, De Glind, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Soest, Soesterberg, Stoutenburg, Stoutenburg-Noord, Terschuur en Woudenberg, KIJK UIT, PAS OP, WEES ALERT EN BEHOED UW KINDERS VAN EEN RAMP want uw basisbehoefte van schoon drinkwater is u ontnomen door enterokokken (wiki) die roet in het eten bacteriën in het drinkwater gooien, zo bevestigt waterwaakhond Vitens na een controle. 85.000 huishoudens in angst en beven en dorstige paniek nu ze ondervinden hoe het is om geen (simpele) toegang meer te hebben tot SCHOON water uit de kraan om te drinken (drinkwater). Op de site van Vitens worden zij ook al niets wijzer over de stand van zaken aangaande de alarmerende bedoening vanwege ook al geen schone toegang. Rest de arme burgers in al die op hun eigen manier vast heel bijzondere plaatsjes niets anders dan hun besmette drinkwater, alvorens het te gebruiken ter consumptie, in het pannetje te doen voor 3 minuutjes kokie kokie. Of een run op flessen water starten. Optie drie: voor de dooi inzet zoveel mogelijk ongezouten sneeuw in emmers schuiven, sneeuw in huis bergen en pas na het smeltproces opslurpen bij hevige dorst. Een heel gedoe maar alleen zo blijft het leven in de getroffen gebieden nog enigszins dragelijk.