Kijk u denkt misschien dat ze bij Vitens keihard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat er water uit de kraan komt, maar kennelijk is dat helemaal niet zo ingewikkeld want er is genoeg tijd over voor dit soort onzin. "Een afgelikt bord is makkelijker schoon te maken, waardoor u minder water en afwasmiddel gebruikt. Of maak een altaar rond de belangrijkste kraan in uw huis om uw waterverbruik te koppelen aan reflectie en dankbaarheid. Klinkt dat gek? Klopt! Deze tips zijn niet serieus bedoeld, maar met een knipoog." Hahaha wat leuk! Een knipoog! Hilarisch! Nu gaan we met zijn allen nadenken over water besparen hoe het in godsnaam kan dat mensen bij Vitens en Twynstra Gudde tijd over hebben voor dit soort boekjes, waar Vitens en Twynstra Gudde in vredesnaam hun inkomsten vandaan halen en hoe die geldkraan zo snel mogelijk dicht kan. Je bord aflikken. Gatverdamme.