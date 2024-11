Wisten we niet. Maar er wordt dus door de overheid bijgehouden waar er water op straat staat. De staat brengt dus in kaart waar er in dit land een straat blank staat. Geen idee waarom, en geen idee of handig. Maar u kunt helemaal inzoomen op uw eigen straat om te kijken of er water staat. U kunt ook gewoon naar buiten kijken of er plassen op straat staan. Maar dan maakt u weer de leefomgeving van een ambtenaar werkeloos en komt-ie op straat te staan. En wat ziet die ambteloze ambtenaar daar dan? WATER OP STRAAT (kaart).