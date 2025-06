Buitenkansje voor het Nederlandse Weg- en Waterbouw Bedrijfsleven. De wereldeconomie redden! Kom op hee. Als we het halve land kunnen inpolderen, Lelystad kunnen bedenken, enorme rivieren kunnen omleggen, een Afsluitdijkie kunnen bouwen, Deltawerkjes kunnen aanleggen. Dan kunnen we ook een kanaaltje graven in de Straat van Hormuz, wat dus helemaal geen straat is, eerder Het Tankstation van De Wereld. Paar maandjes lekker baggeren in het waddengebied van Oman, bij mooi weer (Dubai om de hoek voor de nodige R&R). Bovendien: Sultan van Oman is de beste vriend van WimLex & Máxima, dus dat is met een paar telefoontjes + staatsbezoek ook weer geregeld. We bouwen!

