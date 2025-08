Het is effe ongezellig in Zuid-Europa met al die branden. Dus dáárom mag u van de campingeigenaren uw diots de savoie van de E. Leclerc niet op uw kolenbarbecue joekelen. Serieus fikkie bij Narbonne, 'de grootste van de zomer', waardoor de A9 van Béziers richting de Spaanse grens is afgesloten. Nogal een probleem, want u was net op weg naar Perpignan. Bijna tweeduizend brandweerlui opgetrommeld, blusvliegtuigen in de lucht, Macron moest van z'n vrouw een tweetje tikken, boel ontruimd, stroom uitgevallen en vooralsnog één dode en meerdere gewonden. Precies de reden dat u van Frans Timmermans aan die kartonnen rietjes moet lurken!